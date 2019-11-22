Мексиканец вернул в Россию утерянные награды времен ВОВ

«Здесь, в Мексике, у нас есть небольшая команда, состоящая из 35 мексиканцев и пяти русских, владеющих испанским языком. Мексиканцы, в том числе и я, ищут и покупают награды на мексиканских блошиных рынках», — рассказал Крус, добавив, что русские коллеги помогают им найти документы по каждой награде.

В свою очередь им также оказывают содействие в поиске родственников и документов несколько российских организаций. В частности, речь идет о Международной общественной организации «Вымпел» и историко-культурном центре Кнорозова при РГГУ.

По словам Круза, вся их работа проводится на добровольной основе, они не просят ни у кого финансовой поддержки. Оборонное ведомство России наградило мексиканца медалью «Памяти героев отечества».