Меховые лифчики для коров шьют в Якутии из-за сильных морозов

Из-за сильных морозов, которые установились за полярным кругом, многие фермеры в Якутии шьют для коров теплые лифчики. Их надевают тем животным, которых доят, чтобы они не замерзали.

Об этом РИА «Новости» рассказал ветеринар села Кустур Эвено-Бытантайского района Станислав Попов. Он отметил, что зимой температура в арктике может опускаться до -60 градусов.

Практически во всех районах Заполярья жители шьют меховые бюстгальтеры дойным коровам, чтобы буренки не мерзли в сильные морозы. Только тем буренкам, которые доятся, надевают бюстгальтер, остальные — топлес», — рассказал он.

Попов добавил, что некоторые хозяйства делают лифчики для коров и летом. Тогда их используют в качестве защиты вымени от укусов оводов и гнуса. Химию, которую наносят на бюстгальтер для отпугивания насекомых, смывают влажной травой.