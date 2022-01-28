Механизмы оформления опеки пообещали упростить в России

В России предлагают ввести новую концепцию по совершенствованию системы опеки и попечительства. Ее основой должен стать курс на то, чтобы упростить действующие сейчас процедуры и механизмы. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

«Курс на упрощение многих механизмов ляжет в основу новой концепции по совершенствованию системы опеки и попечительства. Коллеги из Минпросвещения РФ сегодня рассказали о том, как идет эта работа», — написала Львова-Белова на своей странице в Instagram. Пост появился после того, как в России прошел XVIII съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Львова-Белова отметила, что на текущий момент проблема опеки в России — это одна из самых острых болевых точек, которые имеются в стране. По ее словам, сейчас действительно назревает время для перемен. Например, в Ульяновской области родной бабушке полтора года пришлось бороться за то, чтобы ей разрешили оформить опеку над собственным внуком. Бюрократия точно не ускоряла этот процесс.

Ранее стало известно, что в России рассматривается возможность для детей на законодательном уровне прибывать у своих бабушек и дедушек, а также совершеннолетних братьев, сестер и других родственников. Однако, согласно предложениям, это можно будет делать только с согласия родителей.