Механизм закупки лекарств усовершенствуют в России
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев обозначил, что межфракционная рабочая группа по лекарственному обеспечению внесет предложения по усовершенствованию механизма закупки лекарств. Об этом сообщила «Политика сегодня».
По данным издания, на прошлой неделе нижняя палата парламента приняла законопроект, который расширяет список редких заболеваний. На их лечение предлагается выделять средства из федерального бюджета.
Исаев напомнил о постоянном росте закупок лекарств для государственных нужд. По его словам, в этом вопросе необходимо регулирование самого механизма проведения конкурсов, дабы избежать каких-либо срывов.
«Такие предложения готовятся», — сказал Исаев», — заверил политик.