Механизм закупки лекарств усовершенствуют в России

По данным издания, на прошлой неделе нижняя палата парламента приняла законопроект, который расширяет список редких заболеваний. На их лечение предлагается выделять средства из федерального бюджета.

Исаев напомнил о постоянном росте закупок лекарств для государственных нужд. По его словам, в этом вопросе необходимо регулирование самого механизма проведения конкурсов, дабы избежать каких-либо срывов.

«Такие предложения готовятся», — сказал Исаев», — заверил политик.