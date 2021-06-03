Механизм въезда трудовых мигрантов в Россию предложили упростить

В России нужно упростить механизмы получения разрешений на въезд трудовым мигрантам. Существующие ограничения избыточны. Таким мнением на полях ПМЭФ поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов.

«Мы считаем, что ограничения по въезду трудовых мигрантов, которые до сих пор действуют, в текущей ситуации избыточны. Тот разрешительный порядок, который действует на федеральном уровне, очень сложный. Об этом говорят все работодатели и, в первую очередь, строители», — процитировало РИА «Новости» его слова.

По его мнению, эти меры привели к увеличению стоимости работы трудовых мигрантов на 30%. Также сохраняется нехватка трудовых ресурсов.

Ранее стало известно, что Россия заняла 11-ю строчку в рейтинге стран Европы по привлекательности для инвесторов. Зарубежные инвесторы в прошлом году вложились в 141 проект на территории России, что близко к показателям 2014 года. Больше всего в экономику нашей страны инвестирует Германия, Китай и США.