15 августа 2023, 09:01
Механизм отключения сетей силовиками предложили создать в России
«Коммерсант»: механизм отключениями сетей силовиками предложили создать в России
Кабмин внес в стратегию развития отрасли связи инициативу, которая предполагает, что в случае ЧП связь полностью переходит под контроль силовых ведомств, которые смогут отключать гражданские сети. Об этом сообщила газета «Коммерсант».
Согласно инициативе, предлагается создать механизм совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи.
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Для этого предлагается определить организацию — оператор технических средств. Она получит частоты, предназначенные для общего использования «современных и перспективных поколений мобильной связи».
Редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин в беседе с изданием напомнил, что еще в конце девяностых в России был введен механизм двойного назначения радиочастот, но механизма, позволяющего специальным пользователям автоматически отключить гражданские сети, нет.
«Логично было бы, чтобы этим занимался Роскомнадзор и подведомственный ему Главный радиочастотный центр», — добавил Слукин.
По мнению аналитика профильного Telegram-канала abloud62 Алексея Бойко, предлагаемый механизм может стать компромиссным вариантом.
Он указал на то, что операторы связи долгое время добиваются получения частот в эксклюзивное пользование. Но для этого нужно последовательно освобождать их от специальных потребителей.
«К сожалению, конверсия в России буксует как из-за стоимости процесса, так и из-за позиции силовых структур», — заключил Бойко.
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