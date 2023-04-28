28 апреля 2023, 16:14
Механизм одновременного урегулирования задолженности заемщиков поддержали в Госдуме
В Госдуме поддержали механизм, предложенный Центробанком, об урегулировании проблемной задолженности заемщиков, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Об этом написало РИА ФАН.
Предложение гласит, что получатель кредита при потере работы или из-за длительной болезни может обратиться в один из банков с заявлением об урегулировании задолженности по кредитам.
Реклама
По словам председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, механизм может стать эффективным при условии добросовестного взаимодействия между кредитно-финансовыми организациями.
«В условиях кризиса необходима стабильность, поэтому важно, чтобы перераспределение поступающих от заемщиков средств не сказалось негативно на финансовом положении банков», — добавил депутат.
Законы
Кредиты
Реклама
Реклама