Общество 21 марта 2023, 12:06 Механизм единого налогового счета предложили усовершенствовать в Совфеде

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Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в разговоре с «Парламентской газетой» объяснил, почему механизм единого налогового счета (ЕНС), который будет пополняется с помощью единого налогового платежа до срока уплаты налогов, нужно усовершенствовать.

В 2023 году для всех налогоплательщиков, в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей, в России открыли единый налоговый счет.

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Артамонов сообщил, что в Совфеде новую налоговую систему считают не до конца совершенной.

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«Дело в том, что эксперимент был выстроен таким образом, что ни в одном регионе в эксперимент не вошли все налогоплательщики, зарегистрированные на его территории. Отсюда и имеющиеся на сегодня издержки по исполнению закона», — сказал он.

Кроме того, ситуацию усугубляет поздний срок уплаты единого налогового платежа — 28-е число, а также отсутствие у регионов информации о поступлении налоговых доходов, добавил Артамонов. Все эти нюансы, по его словам, следует доработать.