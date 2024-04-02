Общество 02 апреля 2024, 13:09 Механизм блокировки продажи просрочки положительно оценили в «Общественной потребительской инициативе»

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Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с телеканалом «Звезда» назвал идеальным решением использование блокировки продажи просроченных товаров на кассе с помощью системы маркировки.

Эксперт считает, что данная проблема может быть решена лишь техническими средствами. Для блокировки просроченных товаров давно используется обеспечение, которое есть у всех поставщиков.

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«Блокироваться может не только просрочка. Например, если при производстве пива были допущены какие-то серьезные нарушения, данная продукция является некачественной или небезопасной, ее реализацию также можно будет заблокировать», — пояснил Павлов.