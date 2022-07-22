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    22 июля 2022, 11:35

    Механики внезапно остановили аттракцион в Якутске из-за криков ребенка

    Оксана Лавнюженко

    В Якутске механикам пришлось внезапно останавливать один из аттракционов по причине криков ребенка. Происходящее попало на видео, написал сайт kp.ru.

    Как рассказал директор Парка культуры и отдыха Виктор Обутов, аттракцион «Фараон» пришлось остановить из-за паники девочки.

    «Была вынужденная остановка, потому что девочка-посетительница запаниковала. Механики выпустили людей, никто не пострадал, никаких жалоб после не было. Аттракцион находится в исправном состоянии. Ежегодно проходит техническое освидетельствование в испытательной лаборатории. Ежедневно проводятся пробные пуски и технические осмотры техобслуживание ведется», — отметил он.

    В настоящий момент проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.