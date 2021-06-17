Механик рассказал, почему перевоплотился в почтальона Печкина

Механик Дмитрий Сидоркевич, который часто появляется в образе почтальона Печкина из мультфильма «Простоквашино» рассказал, почему примерил на себя образ героя Эдуарда Успенского. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Он заявил, что всегда видел свою схожесть с персонажем. Кроме того, у него была шапка-ушанка, которая добавляла достоверность.

«Окончательно же образ сложился в 2019 году, когда у меня появился этот плащ. Его как раз продавал кто-то из знакомых реконструкторов. И я решил, что нужно сделать несколько фотографий, такой косплей, что ли, устроить», — поделился Сидоркевич.

Он добавил, создал целый проект под названием «Почта Почтальона Печкина». Туда люди пишут бумажные письма и в ответ получают поздравления.