«МегаФон» запустил тариф с TikTok-домом Dream Team House

«МегаФон» совместно с известным российским TikTok-домом запустил авторский тариф «Без переплат. Интернет DreamTeamHouse». С ним пользователи смогут безлимитно общаться в популярных соцсетях и мессенджерах, бесплатно пользоваться музыкальными сервисами при любом балансе, а также получать эксклюзивные бонусы от блогеров Dream Team House.

По данным отчета App Annie, TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире во втором квартале 2021 года. Число пользователей продолжает расти — только с начала года трафик на ресурс в сети «МегаФона» вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Директор по Digital-коммуникациям и специальным проектам «МегаФона» Илья Александров рассказал, что компания постоянно анализирует потребности своей аудитории. Исследования показывают, что пользователи активно вовлекаются в проекты, в которых принимают участие известные блогеры.

«Dream Team House — самое популярное в России сообщество TikTok-блогеров с более чем 136 миллионами подписчиков у его участников. Мы разработали совместный тариф, в который включены все самые актуальные сервисы — соцсети, мессенджеры, музыка, которыми можно пользоваться безлимитно при любом балансе», — отметил Александров.

Пользователи нового тарифа получат возможность попасть на встречу с блогерами Даней Милохиным, Аней Покров и Артуром Бабичем, а также стать героями их видео в TikTok. Кроме того, «Интернет DreamTeamHouse» дает пользователям возможность заполучить знаменитых блогеров к себе в подписчики.

В тариф входит пакет минут и мобильного интернет‑трафика. Абоненты смогут общаться в социальных сетях и мессенджерах даже при нулевом балансе. Кроме того, им доступна безлимитная музыка в сервисах «Яндекс.Музыка», «Сбер Звук», Boom, Apple Music. Кроме того, у новых пользователей будет возможность оформить бесплатную годовую подписку на Apple Music, а у действующих абонентов «МегаФона» — полугодовую.

При этом в компании подчеркнули, что «Интернет DreamTeamHouse» содержит все преимущества актуальной линейки «Без переплат». Это бесплатная защита от нежелательных подписок, возможность раздавать интернет со своего смартфона без ограничения скорости, а также способность сохранять невостребованные минуты и гигабайты в копилке — их можно будет использовать в будущем.

В 2020 году МегаФон уже запускал специальный тариф, созданный в партнерстве с блогером Wylsacom. Директор по digital-коммуникациям и специальным проектам «Мегафона» Илья Александров рассказал «Ведомостям», что проект был успешным.

«Есть расходы, которые мы понесли на блогера, есть выручка и прибыль, которую мы получили, и можно сказать, что кейс окупился у нас в несколько раз. Мы видим, что APRU в среднем повыше, чем на аналогичных тарифах, потому что аудитория более активная, увлеченная, больше потребляет интернета», — сказал он.

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании в России пользуется 72 миллиона клиентов.