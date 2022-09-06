МегаФон запустил федеральную сеть VoWiFi | 360°

Общество 06 сентября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber МегаФон запустил федеральную сеть VoWiFi freepik

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МегаФон внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi (VoWiFi) во всех регионах страны. С ее помощью абоненты смогут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через роутер Wi-Fi там, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено.

Появление VoWiFi особенно актуально для новых жилых комплексов, где пока мало базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала мест.

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Как отмечается, технология позволяет использовать любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет как базовую станцию. При этом качество голосового вызова улучшается для абонента за счет использования современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB-AMR в сети МегаФона. Благодаря им голос звучит максимально четко.

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МегаФон начал запуск VoWiFi в 2020 году с Москвы. В течение двух лет технология стала доступна жителям других регионов страны.

МегаФон продолжает внедрять для абонентов самые актуальные технологические решения, отметил технический директор оператора Алексей Титов. Он напомнил, что в прошлом году компания запустила федеральную сеть VoLTE, с помощью которой пользователи совершают звонки с кристально чистым звуком через мобильный интернет.

«Наша сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения. Это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи», — добавил Алексей Титов.

VoWiFi работает более чем на 450 моделях смартфонов. Для использования сервиса смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках устройства должна быть активирована функция VoWiFi.

Использование технологии не влияет на стоимость услуг, звонки по VoWiFi расходуют минуты из пакетов по тарифу. При этом соединение возможно с абонентами любых операторов.

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