Общество 22 августа 2023, 11:38 «МегаФон» запустил единую подписку с возможностью переключения между видеосервисами Glenn Carstens-Peters / Unsplash

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«МегаФон» запустил единую подписку «МегаКино» на четыре российских онлайн-кинотеатра: Start, Premier, «Иви» и «Окко». Об этом рассказали Forbes представители оператора.

«МегаФон» провел большое исследование и изучил поведение пользователей онлайн-кинотеатров в мобильном формате. Результаты показали, что потребители все реже выбирают один видеосервис и предпочитают менять платформы. Так, 48% абонентов на длительном горизонте активно используют два-четыре видеосервиса.

«МегаКино» дает возможность смотреть контент, входящий в базовые подписки онлайн-кинотеатров. В рамках пакета абонент не сможет пользоваться всеми четырьмя платформами одновременно, но переключаться между ними можно хоть каждый день.

Единую подписку запустили в пилотном режиме 22 августа. На первом этапе ее предложили наиболее активным пользователям видеосервисов, а с сентября пакет станет доступен всем абонентам «МегаФона».

«Мы хотим предоставить пользователям свободу выбора», — отметил коммерческий директор компании Павел Тулубьев.