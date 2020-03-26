МегаФон увеличил выручку на 5,4%

Компании удалось достигнуть роста всех ключевых финансовых показателей в четвертом квартале 2019 года. Выручка оператора увеличилась на 5, 4% и составила 93,2 миллиарда рублей. По словам финансового директора «МегаФона» Никиты Орлова, основная доля выручки по-прежнему приходится на Россию.

Рост выручки

Сервисная выручка в четвертом квартале 2019 года выросла на 1,3% и составила 80,4 млрд руб, а также продемонстрировала рост по итогам года, несмотря на то, что на 2018 год пришелся рост доходов от контрактов в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу. Основная причина — рост выручки мобильной передачи данных в связи с обновлением линейки «Включайся!». Абонентам предложили систему кросс-скидок, а еще — впервые на рынке — функцию кэшбэка с абонентской платы. Специалисты зафиксировали рост пользователей передачи данных на 6,7% до 34,9 миллионов человек, при этом количество мобильных абонентов в России сохранилось на уровне 75,2 миллионов.

Выручка в четвертом квартале 2019 года увеличилась в том числе и благодаря росту продаж оборудования и аксессуаров. Повлияли продажи смартфонов высокой ценовой категории: новых моделей Samsung и Apple, а также Honor и Huawei, которым были посвящены специальные маркетинговые инициативы.

«МегаФон продолжает уверенно развивать бизнес, что подтверждает динамика основных показателей Компании. Востребованность услуг мобильной связи остается стабильно высокой. Вектор, направленный на интересы цифровых абонентов, демонстрирует свою эффективность — количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, в очередной раз растет, как и выручка в этом сегменте. Мы предлагаем новые услуги, актуальные для современных абонентов. Реализация ИКТ проектов для корпоративных клиентов позволила увеличить в четвертом квартале выручку от услуг фиксированной связи», — рассказал Геворк Вермишян, генеральный директор «МегаФона».

Салоны будущего

В четвертом квартале «МегаФон» продолжил развитие своей розничной сети за счет внедрения салонов продаж нового поколения. Их основная черта- высокий уровень сервиса и особый подход к обслуживанию. Цифры говорят за себя: среднее количество клиентов в обновленных салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка — на 30-40%, по сравнению с салонами традиционного формата.

В ноябре 2019 года оператор открыл первый в России Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов. Это новый формат салонов продаж. Их площадь в четыре раза больше обычных, выкладка- открытая, ценники — электронные, есть возможность самообслуживания. Еще одна особенность- интерактивные механики взаимодействия с потребителями. Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям «умного» дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей.

Лучшая мобильная сеть в России и развитие сетей 5G

В 2019 году компания направила фокус на развертывание и повышение устойчивости сетей, повышение качества услуг, развитие клиентского опыта. За четвертый квартал 2019 года «МегаФон» ввел в эксплуатацию около 2 470 новых базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. На конец 2019 года в зоне действия сетей 4G проживало 82% населения России, технология LTE-Advanced доступна в 49 регионах РФ. Сейчас «МегаФон» активно готовится к внедрению нового стандарта 5G в России