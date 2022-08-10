«МегаФон» увеличил пропускную способность мессенджера Telegram в 2,5 раза

«МегаФон» увеличил скорость передачи данных в Telegram — самом популярном мессенджере в сети оператора: на него приходится 65% от всего объема мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения. Пропускная способность прямых каналов связи с мессенджером расширена с 400 до 1000 гигабайт в секунду.

Интерес к мессенджеру растет: за семь месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.

«МегаФон» расширил число подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram, чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам во всех регионах страны лучшую скорость в сервисе.

С увеличением пропускной способности в 2,5 раза абоненты смогут еще быстрее обмениваться файлами, скачивать фото и видео и совершать звонки в более высоком качестве.

«Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент „МегаФона“, поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость», — рассказал технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Он добавил, что теперь данные передаются несколькими путями, в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества.