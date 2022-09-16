«МегаФон» увеличил на 42% скорость мобильного интернета в метро Москвы | 360°

Общество 16 сентября 2022, 16:38 Поделиться Telegram

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Viber «МегаФон» увеличил на 42% скорость мобильного интернета в метро Москвы РИА «Новости»

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Скорость мобильного интернета «МегаФон» в Московском метрополитене выросла на 42%, сообщили представители компании. Это стало возможным после обновления сети в столичной подземке. Новое оборудование установили на самых загруженных ветках, где активнее всего растет пассажиропоток.

Скорость мобильного интернета «МегаФон» в Московском метрополитене выросла на 42%, сообщили представители компании. Это стало возможным после обновления сети в столичной подземке. Новое оборудование установили на самых загруженных ветках, где активнее всего растет пассажиропоток.

Модернизация затронула свыше 130 станций на Кольцевой, Замоскворецкой, Сокольнической, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линий, на них приходится более 45% пассажиропотока.

Точечные настройки нового оборудования расшили емкость технологии LTE. Абоненты получили непрерывный доступ ко всем мобильным сервисам на высокой скорости.

Технический директор «МегаФона» Алексей Титов напомнил, что компания первой обеспечила абонентам доступ к технологии 4G в московском метро еще в 2016 году. С годами потребление мобильного трафика стабильно росло, пассажиры начали активнее пользоваться гаджетами в дороге. На сегодняшний день, по данным «МегаФона», более 90% абонентов в метро пользуются мобильным интернетом. Трафик только за минувший год вырос на 11%. В пути кто-то из пассажиров читает новости, кто-то смотрит фильмы и сериалы.

«Мы постоянно отслеживаем изменения и модернизируем сеть с учетом строительства новых станций и перераспределения нагрузки, чтобы наши абоненты оставались на связи и могли пользоваться скоростным интернетом даже в метро», — добавил Титов.

Пассажиры общаются в социальных сетях, читают новости, смотрят фильмы и сериалы: на мессенджеры, соцсети и видеосервисы в подземке приходится более 50% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисами в подземке стали Telegram и VK, они занимают 13 и 7% общего мобильного интернет-трафика соответственно.

Как отметили в компании, мужчины пользуются метрополитеном чаще (59%), чем женщины (41%). В возрастном диапазоне самую большую группу от общего пассажиропотока (39%) составляют люди от 30 до 40 лет, 34% — группа в возрасте от 20-30 лет, 17% — от 40-50 лет.

Представили в «МегаФоне» и топ самых популярных смартфонов. Apple iPhone 11 остается самой популярной моделью. В тройке, помимо него, — Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9A.