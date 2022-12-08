Общество 08 декабря 2022, 15:10 «МегаФон» улучшил скорость мобильного интернета в Дмитрове Unsplash

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Скорость мобильного интернета в Дмитрове увеличилась на 54% благодаря работам, которые провел здесь «МегаФон». Сейчас скорость передачи данных в городе в полтора раза выше, чем у других операторов, сообщили в пресс-службе компании.

За последний год жители Дмитрова стали потреблять на 40% больше мобильного интернет-трафика. Чтобы подготовить сеть к растущим нагрузкам, специалисты «МегаФона» начали работы по модернизации действующих базовых станций и строительству новых.

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Во время планирования дальнейшего развития сети «МегаФон» проанализировал потребление мобильного трафика в каждой локации. Затем на основе полученных данных спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Руководствуясь полученной информацией, специалисты определили места, в которых необходимо построить и модернизировать имеющуюся инфраструктуру.

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В основном работы проходили в жилых микрорайонах, где сигнал слабее из-за плотной застройки. Для усиления сигнала «МегаФон» задействовал диапазон 800 МГц с высокой проникающей способностью.

После завершения модернизации компания Ookla на основании замеров абонентов в приложении Speedtest провела исследование. По его итогам оказалось, что медианная скорость загрузки в городе составляет порядка 50,3 Мбит/с.