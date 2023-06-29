Общество 29 июня 2023, 12:33 «МегаФон» улучшил качество связи на территории курорта Степаново Pxhere

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Компания «МегаФон» подготовила горнолыжный курорт Степаново к высокой зимней нагрузке. Оператор улучшил качество связи на территории комплекса до наступления нового сезона.

Курорт, находящийся в Дмитровском городском округе Подмосковья, собирает любителей горных лыж и сноубордов зимой, а также привлекает отдыхающих своими живописными холмистыми пейзажами в теплое время года.

Специалисты «МегаФона» улучшили качество покрытия LTE-сети на территории комплекса. Благодаря этому гости курорта смогут не только выходить в интернет на высокой скорости, но и совершать звонки с использованием технологии VoLTE, которая дает более быстрое и качественное соединение.

Оператор установил дополнительную базовую станцию в районе канатной дороги № 2. Это позволило увеличить емкость в стандартах 2G и 4G. Для модернизации использовали частотный диапазон 1800 MHz с широкой зоной покрытия и качественной связью даже при повышенной нагрузке.

Благодаря проведенным работам лыжники будут обеспечены устойчивой голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом в любой ситуации, смогут звонить близким, в том числе по видеосвязи, активно выкладывать контент в соцсети.