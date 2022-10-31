«МегаФон» стал основным партнером «Почты России» по информированию клиентов | 360°

Общество 31 октября 2022, 19:06 «МегаФон» стал основным партнером «Почты России» по информированию клиентов «МегаФон»: клиенты «Почты России» будут получать информацию через сервис «МегаФон Хаб» freepik

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Компания «МегаФон» стала основным поставщиком услуги по информированию клиентов «Почты России», теперь всю важную информацию будут доставлять через коммуникационный сервис «МегаФон Хаб». Об этом рассказал директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса провайдера Кирилл Самошонков.

Клиенты смогут оперативно получать информацию о текущем статусе отправлений и оставаться в курсе важных изменений в обслуживании. Сервис доступен для более чем 52 миллионов цифровых клиентов «Почты России» по всей стране.

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«Сообщение будет доставлено, даже если смартфон не подключен к интернету. Функционал „МегаФон Хаба“ позволяет объединить все современные каналы коммуникации с аудиторией и тем самым повысить эффективность взаимодействия», — сказал Самошонков.

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Ранее стало известно, что «МегаФон» закончил строительство сетей в 13 реконструированных кинотеатрах Москвы. Посетителей обеспечили качественной голосовой связью и мобильным интернетом со скоростью 150 мегабит в секунду.