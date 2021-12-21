«МегаФон» стал лидером по скорости мобильного интернета в Москве в 2021 году

Самым скоростным оператором в столице оказался «МегаФон». Если средняя скорость мобильного интернета в Москве в этом году превысила 40 Мбит в секунду, то «МегаФон» смог удержать лидерство со средней скоростью 56,1 Мбит в секунду. При этом 40 Мбит — это более чем в полтора раза выше, чем в среднем по стране, где этот показатель составляет 21,7 Мбит в секунду.

Статистику измерений в мобильных сетях сотовых операторов представило информационно-аналитическое агентство TelecomDailу.

На втором месте после «МегаФона» идет МТС — 43,1 Мбит в секунду, за ним «Билайн» — 40,2 Мбит в секунду. На четвертой строчке Tele2 — 25 Мбит в секунду.

В Подмосковье у МТС и «МегаФона» показатели скорости оказались почти равными — 41,3 и 41,2 Мбит в секунду соответственно. Скорость у «Билайна» 36 Мбит в секунду и 27,5 Мбит в секунду — у Tele2.

По уровню стабильности в Москве все сети показали почти одинаковый уровень. У «МегаФона», «Билайна» и МТС пинг равняется 44, у Tele2 — 46.

Данные для исследования были собраны в IV квартала этого года на основе нескольких десятков тысяч замеров, включая измерения по приложению и с помощью сертифицированного оборудования.