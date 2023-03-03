Общество 03 марта 2023, 14:33 МегаФон стал лидером по скорости мобильного интернета на БКЛ Unsplash

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Компания «МегаФон» стала лидером по показателям скорости мобильного интернета на открывшейся 1 марта Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом стало известно по результатам исследования отраслевого аналитического агентства Telecom Daily.

Специалисты TelecomDaily протестировали 70 километров тоннелей БКЛ, которые объединяют 31 станцию. В эксперименте они использовали сим-карты операторов «большой четверки». Компания проводила замеры при максимальной и минимальной нагрузках. В конечном итоге МегаФон показал лучшую среди всех операторов скорость загрузки данных. Она составила 160 Мбит/с.

Компания заранее подготовила сеть на БКЛ с учетом прогнозируемой нагрузки. МегаФон обеспечил все перегоны и платформы качественной связью на скорости до 300 Мбит/сек. Кроме того, абонентам МегаФона на всей протяженности БКЛ также доступен сервис VoLTE. Благодаря ему пассажиры могут разговаривать по телефону и одновременно пользоваться мобильным интернетом, например, отправлять файлы в различные мессенджеры.