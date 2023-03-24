Общество 24 марта 2023, 11:12 «Мегафон» сохранил лидерство на рынке интернета вещей в 2022 году Unsplash

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«Мегафон» в 2022 году сохранил лидерство среди операторов связи по количеству обслуживаемых M2M (Machine-to-Machine) сим-карт, а также выручке в этом сегменте. Таковы результаты исследования «Рынок М2М/IoT в 2022», которые сегодня опубликовало агентство Telecom Daily.

В прошлом году операторы Big4 обслуживали 35,5 миллиона корпоративных сим-карт M2M — на 20% больше, чем в 2021-м. И эксперты TelecomDaily спрогнозировали дальнейший рост — ожидается, что по итогам 2023 года число таких сим-карт увеличится еще на 11% и в итоге будет почти вдвое больше, чем в конце 2019 года. В денежном выражении этот сегмент вырос за год на 24%.

«Мегафон» удерживает лидерство на рынке IoT и по количеству сим-карт, и по выручке. Компания обслуживает 43% всех М2М сим-карт в России, на них приходится 40% рынка в денежном выражении.

Директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина констатировала, что рынок IoT находится в фазе активного роста: «Наши комплексные технологические решения позволили нам в 2022 году подключить на 25% больше IoT сим-карт, чем в 2021 году, и сохранить свое лидерство в этом сегменте. Один из факторов роста — активная цифровизация в различных сферах, например в транспорте, ЖКХ, энергетике и других».

Эксперты подтвердили, что технологии IoT наиболее востребованы в энергетике и ЖКХ (37%), промышленности (16%), транспорте (15%), недвижимости (13%), ретейле (11%). Бизнес использует 87% М2М сим-карт, еще 13% приходится на госпроекты.

В продуктовом портфеле «Мегафона» находятся IoT-решения, рассчитанные как на малый и средний бизнес, так и на крупные предприятия. Транспортные компании получают возможность контролировать работу своего парка — маршруты движения, время отдыха водителей, расход топлива и другие параметры — в режиме реального времени. Решения «Мегафона» в сфере ЖКХ позволяют собирать и анализировать показатели общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды.

Кроме того, при помощи IoT-платформы «Мегафона» можно следить за обеспечением экологической безопасности, например, — автоматически контролировать состав и объем промышленных выбросов, качество атмосферного воздуха, водных объектов, почвы.

«Мегафон» активно развивает протокол связи NB-IoT, дающий ряд технологических преимуществ и отличающийся низкими стоимостью и энергопотреблением. Использование NB-IoT позволяет устанавливать датчики в труднодоступных местах и подключать до 10 тысяч датчиков на одну базовую станцию.