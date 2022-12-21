Общество 21 декабря 2022, 14:13 МегаФон: россияне начали терять интерес к фоторедакторам с искусственным интеллектом Jannoon028/Freepik / freepik

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Фоторедакторы на базе искусственного интеллекта теряют популярность у российских пользователей. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, проанализировав трафик абонентов в ресурсах, которые создают подобный контент.

В сервисе Lensa в конце ноября трафик вырос в 20 раз по сравнению с обычными дневными значениями. Ажиотаж совпал с появлением новой версии фоторедактора.

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Приложение создает портреты в разных техниках. Пользователи положительно оценили возможности искусственного интеллекта и начали активно менять аватары в соцсетях.

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С 21 декабря трафик в Lensa рос в полтора-два раза ежедневно. К 29 ноября он уже в 20 раз превышал показатели начала месяца. Количество уникальных пользователей подросло в шесть раз.

Но с 1 декабря трафик в сервисе начал снижаться. В среднем падение составляло 20% в день. Вместе с тем, по данным специалистов МегаФона, и количество пользователей, и трафик все равно остаются в два раза выше, чем до появления обновленной версии приложения. Часть новой аудитории по-прежнему пользуется Lensa.

Тренд на портреты, созданные в фоторедакторе с помощью искусственного интеллекта, дал импульс росту трафика и у других сервисов, ориентированных на создание графического контента. В частности у платформ Go Art и Fotor трафик и число пользователей в ноябре побили рекорд с начала года. Рост составил 80-90% к среднемесячным показателям в период с января по октябрь.