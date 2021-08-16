Современно и технологично. «МегаФон» представил сериал с Брюсом Уиллисом и Азаматом Мусагалиевым

Мобильный оператор «МегаФон» запустил сериал с американским актером Брюсом Уиллисом и российским комиком Азаматом Мусагалиевым в ролях напарников-спецагентов. Традиционный формат рекламы уже давно всем надоел, поэтому компания решила креативно, свежо и технологично подойти к представлению своих ценностей.

Главные герои сериала оказываются в различных ситуациях, знакомых каждому абоненту. Каждая серия представляет собой отдельный эпизод и посвящена определенному продукту.

Первый эпизод снял режиссер Илья Найшуллер. Он посвящен новому тарифу «Первый семейный». Это уникальное предложение от «МегаФона», которое позволяет общаться с близкими бесплатно и безлимитно. Звонки внутри группы и общение в мессенджерах доступны при любом балансе даже на тарифах без абонентской платы.

Герой Брюса Уиллиса в сериале создан с помощью нейросети на основе алгоритмов компании Deepfake. Для этого была использована библиотека из 34 тысяч кадров из разных сцен с участием легенды мирового кино.

Уиллису понравилось, с какой точностью получился его персонаж. Он похвалил своего напарника и отметил, что режиссерская работа также на высоте.

«Получился мини-фильм в привычном для меня жанре комедийного боевика. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое», — сказал актер.

Уиллис подчеркнул, что нейросеть обучали на материалах времен «Крепкого орешка» и «Пятого элемента», поэтому его герой в сериале похож на образы тех лет.

Азамат Мусагалиев признался, что для него это первый опыт съемок с технологией генерации лиц. Его впечатлили результат и то, как технологии меняют привычные процессы.

«В первой серии мы с Брюсом попадаем в сложную ситуацию: в результате шпионских интриг мы потерпели поражение, и только новое предложение от „МегаФона“ помогает нам найти выход из ситуации», — рассказал Мусагалиев.

Коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон рассказал, что в компании проанализировали потребности абонентов и выяснили, что важнейшими ценностями для них являются справедливость, надежность и выгода.

«Эти ценности уже находят отражение в наших продуктах, в частности, в линейке #БезПереплат. Уверен, формат сериала с дуэтом напарников очень точно передаст все преимущества „МегаФона“», — отметил Вольфсон.

Впереди зрителей ждут новые серии, в которых харизма Уиллиса и находчивость Мусагалиева не раз помогут спасти мир.