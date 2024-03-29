Общество 29 марта 2024, 17:51 «МегаФон» подключил к гигабитным интернет-скоростям жителей Новой Москвы и области РИА «Новости»

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Строительство новых оптоволоконных линий и оборудования на базовых станциях позволило инженерам «МегаФона» расширить емкость сети на юго-востоке Московской области и в Новой Москве, сообщили в пресс-службе компании. После этого пропускная способность сети в регионе увеличилась до 10 гигабит в секунду, а качество связи даже в часы самой высокой нагрузки остается стабильным.

С начала этого года технические специалисты построили пять новых оптоволоконных линий общей протяженностью 50 километров и установили маршрутизаторы, оптимально распределяющие трафик между базовыми станциями, находящимися поблизости.

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Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета на устройствах абонентов в городских округах Шатура, Ступино, Раменский, а также в ТиНАО выросла до 585 мегабит в секунду.

«Мы заметили кратный рост нагрузки на сеть в этих округах из‑за постоянно увеличивающегося количества жителей, поэтому решили заранее избавить абонентов от возможных просадок скорости передачи данных в часы пик», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

На сегодняшний день здесь проживают более 1,2 миллиона человек, продолжил он, а с наступлением дачного сезона число абонентов вырастет в разы.

«К лету мы планируем провести аналогичную работу и в других частях Подмосковья, чтобы абоненты во время отдыха всегда оставались на связи с близкими и могли наслаждаться цифровыми сервисами в самом высоком качестве», — подчеркнул Прахов.

Специалисты «МегаФона» продолжают модернизацию оборудования и внедрение новых технических решений в Московской области. В марте оператор увеличил емкость сети в 24 деревнях и селах и впервые вывел в интернет 10 населенных пунктов Подмосковья.