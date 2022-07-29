МегаФон переведет ключевые HR-процессы на отечественную платформу

МегаФон переведет ключевые HR-процессы на российскую платформу Neon, которая заменит популярное решение SAP SuccessFactors. Переход на отечественный софт позволит МегаФону не зависеть от регулярных лицензионных платежей и экономить десятки миллионов рублей ежегодно.

Платформа Neon построена на современной микросервисной архитектуре: каждый ее компонент разрабатывается как отдельный IT-продукт. Система находится в закрытом контуре МегаФона, а все данные переведены в собственные центры обработки данных. Все это позволяет дополнять и адаптировать систему под задачи любых масштабов.

За три месяца на новую платформу полностью перевели корпоративный портал и систему целеполагания — около 30 тысяч сотрудников МегаФона и его дочерних компаний. Полная миграция ключевых HR-процессов МегаФона на платформу Neon завершится до конца 2022 года.

«В МегаФоне действует уникальная программа развития сотрудников и повышения их личной эффективности. Для реализации этих задач нам недостаточно стандартных IT-решений, которые предлагают большинство разработчиков. Для нас важно, чтобы платформу можно было легко адаптировать, дополнять и расширять под каждый ключевой HR-процесс, а также можно было настроить ее в сжатые сроки под новые задачи», — пояснил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.

По его словам, решение от Nexign позволит улучшить клиентский опыт всех сотрудников МегаФона и будет работать примерно до 30% быстрее предыдущего.

«Кроме того, в дополнение к улучшенному функционалу мы получим и существенную экономию», — добавил Роман Ермоленко.

Neon — полностью отечественный продукт. Вначале это был внутренний корпоративный портал для сотрудников компании Nexign, который она разработала, чтобы заменить большое количество разрозненных систем.

«В какой-то момент мы поняли, что Neon может быть интересен и другим компаниям, поэтому решили вывести платформу на рынок. Мы рады, что наш продукт был выбран такой крупной компанией, как МегаФон. Уверены, что гибкость, масштабируемость и надежность платформы позволят достичь поставленных клиентом целей», — прокомментировала генеральный директор Nexign Наталья Комлева.