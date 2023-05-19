Общество 19 мая 2023, 11:46 «Мегафон» обнулил трафик на сервисы «Яндекса» за границей Freepik

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Абоненты «Мегафона» получили возможность пользоваться сервисами «Яндекса» за границей, не тратя пакет интернета в роуминге. Оператор сделал предложение доступным на всех тарифах.

Безлимит на сервисы «Яндекса» начнет действовать автоматически при покупке пакета роуминга объемом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ или 30 ГБ на сайте или в мобильном приложении «Мегафона», а также при подключении опции «Роуминг, гудбай PLUS».

Коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев обратил внимание, что в путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи.

«Мы запустили этот партнерский проект, чтобы клиенты в поездках могли чувствовать себя максимально комфортно», — сказал он.

Благодаря новой опции абоненты «Мегафона» получили возможность пользоваться картами и переводчиком, а также заказывать еду и такси за рубежом в знакомом интерфейсе с гарантией качества и привычным уровнем сервиса.

При въезде в другую страну абоненту придет SMS-оповещение о том, какие сервисы «Яндекса» работают на территории данного государства. Увидеть эту информацию также можно на сайте «Мегафона» в разделе «Роуминг».