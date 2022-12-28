Общество 28 декабря 2022, 15:35 МегаФон обеспечил связью ледовый дворец «Кристалл» в Москве freepik

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Компания «МегаФон» провела работы и обеспечила связью строящийся в Лужниках ледовый дворец «Кристалл». Теперь у посетителей спортивного комплекса будет возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 400 Мбит/секунду.

Для того чтобы обеспечить качественную связь, специалисты МегаФона построили антенно-распределительную сеть. В общей сложности на каждом этаже здания они установили около 50 indoor-антенн. Это позволило создать равномерный уровень радиопокрытия. Именно он гарантирует качественную связь на катках, трибунах, в фитнес-зоне и других помещениях.

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Известно, что во время проведения спортивных мероприятий нагрузка на сеть может увеличиться в два раза. Чтобы обеспечить качественную связь с учетом пикового трафика, МегаФон увеличил емкость базовой станции, установив специальное сетевое оборудование. Оно сможет гарантировать бесперебойную работу мобильных сервисов на максимальной скорости даже при полной заполняемости арены. Спортсмены и болельщики смогут без проблем звонить родственникам, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видеоматериалами в соцсетях и мессенджерах.

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В этом году «Кристалл» стал вторым спортивным объектом на территории олимпийского комплекса «Лужники», который МегаФон обеспечил голосовой связью и мобильным интернетом. Осенью компания также завершила работы по строительству сотовой инфраструктуры в открывшемся «Международном центре самбо».