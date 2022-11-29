Общество 29 ноября 2022, 16:56 «Мегафон» модернизировал сеть в клинической больнице Одинцова Министерство здравоохранения Московской области

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Компания «Мегафон» провела работы на территории клинической больницы № 123 в Одинцово. После этого скорость мобильного интернета в лечебном учреждении увеличилась в два раза, сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина ФМБА России — один из крупнейших медицинских центров во всей стране. Как правило, в зданиях с большим количеством помещений проникновение мобильного сигнала иногда оставляет желать лучшего. Однако «Мегафон» нашел способ решить эту проблему, построив базовую станцию, работающую в диапазоне LTE-2600.

Именно это улучшило проникновение мобильного сигнала в палаты и лаборатории. Теперь врачи и пациенты смогут без каких-либо проблем пользоваться мессенджерами, соцсетями, а также общаться при помощи конференц-связи в любой точке больницы. Качественный сигнал крайне важен для любого современного медицинского учреждения, подчеркнул главврач и доктор медицинских наук Андрей Мещеряков.