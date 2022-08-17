«МегаФон» модернизировал сеть на территории ВДНХ

На территории ВДНХ увеличили пиковую скорость мобильного интернета на 60%, что сопоставимо со скоростью в сети 5G. «МегаФон» модернизировал сеть 4G на всей территории выставочного комплекса, увеличив емкость базовых станций в среднем в 2,5 раза.

Потребление мобильного интернет-трафика выросло в первом полугодии 2022 на ВДНХ на 25%, а число посетителей — на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более половины потребленного трафика на ВДНХ пришлось на соцсети, видеосервисы и мессенджеры.

Чтобы справиться с растущей нагрузкой на сеть и дать абонентам возможность использовать мобильный интернет на максимальных скоростях, «МегаФон» модернизировал сеть 4G на всей территории выставочного комплекса. Для этого увеличили емкость базовых станций в среднем в 2,5 раза. Особое внимание было уделено самым популярным местам: входной группе, павильону «Космос» и площади у фонтана «Дружба народов». В этих локациях емкость базовых станций была увеличена до 10 раз. Пиковая скорость теперь составляет 1,4 Гб/с.

«ВДНХ всегда была одним из главных мест притяжения жителей и гостей столицы, поэтому мы уделили развитию нашей сети в этой локации особенно много внимания. За месяц мы модернизировали базовые станции на всей территории ВДНХ, чтобы дать всем нашим абонентам возможность использовать здесь мобильный интернет на скорости, сопоставимой с 5G. До конца этого года мы увеличим скорость мобильного интернета и в других популярных туристических местах Москвы», — прокомментировал директор по реализации проектов инфраструктуры столичного филиала «МегаФона» Андрей Абрамов.

Ежегодно ВДНХ посещают более 30 миллионов человек — это одно из самых популярных мест отдыха жителей Москвы и туристов. В августе было объявлено о создании здесь выставочного кластера «ВДНХ. Экспо» площадью более 50 тысяч квадратных метров, он должен стать самой современной экспозиционной площадкой страны.