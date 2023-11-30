Общество 30 ноября 2023, 12:07 «МегаФон» модернизировал более 570 базовых станций от МКАД до ЦКАД Freepik

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«МегаФон» модернизировал в Московской области свыше 570 базовых станций, что позволило значительно повысить скорость передачи данных для жителей на обширном участке от МКАД до ЦКАД. Работы прошли в рамках программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях 2G, в современный стандарт LTE.

Летом 2023 года в ходе первого этапа работ специалисты «МегаФона» спроектировали новый частотно-территориальный план области, где проходил рефарминг. Дополненная новым диапазоном LTE-1800 сеть позволяет пользоваться интернетом на высоких скоростях: жители Подмосковья получили возможность смотреть фильмы и стримить в высоком разрешении, пересылать объемные файлы. Объем пакетного интернет-трафика вырос на 20%, а скорость загрузки данных на абонента — более чем на 18%.

Мы проводим рефарминг, ориентируясь на прогноз потребления абонентского трафика, рассчитанный при помощи инструментов big data. Завершенная модернизация охватила большое число населенных пунктов, расположенных в области от Московской кольцевой автодороги до ЦКАД. Здесь проживают сотни тысяч человек, и с учетом постоянно растущей нагрузки на сеть необходимо пропорциональное увеличение емкости. Михаил Прахов директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе

Осенью 2023 года «МегаФон» также модернизировал сеть на ЦКАД протяженностью 336,5 километра. Благодаря новому оборудованию абоненты могут выходить в сеть на максимальной скорости до 150 мегабит в секунду. В общей сложности услугами компании «МегаФон» пользуются в России 75,8 миллиона клиентов.