«МегаФон» и Yota начали слияние | 360°

Общество 04 октября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber «МегаФон» и Yota начали слияние

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Операторы сотовой связи «МегаФон» и Yota начали слияние своих торговых сетей, этот процесс должен завершиться до конца 2023 года. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу «МегаФона».

«В обновленных салонах абоненты и „МегаФона“, и Yota смогут получить консультацию и воспользоваться услугами: подключить сим-карту, в том числе перейти к оператору с сохранением номера, подключить цифровые продукты, а также приобрести смартфоны, планшеты, роутеры, устройства для умного дома, товары для путешествий и здорового образа жизни, гаджеты для детей», — рассказали в компании.

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Сотрудники компаний проходят переподготовку, чтобы консультировать клиентов обоих операторов. Сейчас совмещенные салоны операторов уже начали работать в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске.

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