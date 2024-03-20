Общество 20 марта 2024, 15:21 «МегаФон»: гости из Китая и жители Петербурга чаще других посещали выставку «Россия» РИА «Новости»

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Гости из Китая стали самыми активными иностранными посетителями выставки-форума «Россия». Среди россиян мероприятием чаще других интересовались петербуржцы. К такому выводу пришел «МегаФон» на основании обезличенных данных о регистрации телефонов на территории выставки с момента ее открытия 4 ноября 2023 года.

К середине марта 2024-го мероприятие привлекло в четыре раза больше внимания жителей и гостей страны, чем самые массовые праздники на ВДНХ. Посмотреть на стенды и достижения российских регионов приезжали посетители со всего мира.

Среди гостей из других стран особый интерес к форуму продемонстрировали туристы из Китая — на них пришлось 13% от общего числа заграничных посетителей. За путешественниками из КНР следуют гости из Белоруссии, Дании, Франции и Казахстана. В топ-10 по количеству посетителей на выставке также попали жители Германии, ОАЭ, Австрии, Азербайджана и США.

Россияне приезжали на форум из самых далеких уголков страны: Амурской области, Еврейской автономии, Якутии и Сахалина. Но больше всего гостей прибыло на выставку из Санкт‑Петербурга, Ленинградской, Самарской и Нижегородской областей. Также в первую пятерку попал Краснодарский край. Москвичи оказались в середине рейтинга регионов по количеству посетителей.

Женщин среди гостей мероприятия на 19% больше, чем мужчин. Каждый четвертый гость выставки в возрасте от 36 до 45 лет. Треть посетителей входит в категорию 46‑65 лет, еще 17% —26‑35 лет. Гостей от 18 до 25 лет оказалось лишь 8%.

Посетители выставки-форума «Россия» могут не только узнать о достижениях регионов, министерств и крупнейших компаний страны, но и побывать на мастер‑классах, лекциях, выступлениях артистов, квестах и гастрономических фестивалях. Изначально выставку планировали завершить 12 апреля, но впоследствии ее продлили до 8 июля.