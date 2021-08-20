Медвежонок «перевернул мир» в приморском нацпарке и попал на видео

Гималайский медвежонок играл с фотоловушкой в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае и случайно «перевернул мир». Зверь развернул камеру на 180 градусов, а потом удалился, потеряв к ней интерес.

Видео с любопытным медведем появилось на YouTube-канале нацпарка. Сотрудники отметили, что из-за игры медвежонка автоматическая камера наблюдения за леопардами, тиграми и другими животными оказалась на какое-то время выведена из строя.

Перевернув камеру, хищник удалился. По словам работников парка, после такой медвежьей услуги в объектив больше не попал ни один зверь. Хотя в этом районе обитают дальневосточные леопарды и один амурский тигр.

Эксперты парка отметили, что медведи являются лидерами среди зверей по количеству случаев порчи фотоловушек на «Земле леопарда». Это связано с природным любопытством этих хищников.