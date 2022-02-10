Медвежонка в Новокузнецке привязали на цепь и натравили собак

Медвежонка посадили на цепь и натравили на косолапого двух псов, сняли на видео и выложили в Сеть. Судя по геолокации к ролику, это произошло в Новокузнецке. Таким образом автор готовился к сезону охоты, сообщил сайт Kuzbass85.ru

Видео уже вызвало общественный резонанс в соцсетях. На кадрах можно заметить, как двух собак натравливают на беззащитного медвежонка, который привязан к цепи. Псы кусают явно обессилевшего косолапого, который жалобно стонет и пытается отбиться.

Жители Новокузнецка возмутились такой жестокостью. Автор ролика, который назвал его «Готовимся к сезону!», уже закрыл свои страницу в соцсети.

В МВД по Кемеровской области сообщили «Царьграду», что заявлений о жестоком обращении с животными в полицию не поступало. Но специалисты департамента по охране объектов животного мира Кузбасса уже занимаются расследованием. Инспектор департамента в Новокузнецком районе Евгений Ащеулов сообщил, что сейчас они выясняют, действительно ли это свежий ролик.

«Например, несколько месяцев назад появился ролик, будто медведь людей ел, и ставили геолокацию „Новокузнецк“, а на самом деле в Красноярске дело было. Медвежонком мы занимаемся, конечно, без внимания это не можем оставить», — сказал Ащеулов.

Инспектор добавил, что недавно в законе о жестоком обращении с животными появилась поправка, согласно которой притравка собаками допускается только через сетку. Прямой контакт между собакой и медведем недопустим. На видео — нарушение закона.

Ранее в Челябинской области зоозащитники спасли медвежонка, который чуть не погиб от голода и ран, сообщал RT.