Медвежонка-сироту спасли в Арктике. Видео

На севере Красноярского края спасли осиротевшего медвежонка. Сначала его выкармливали вахтовики, а потом с острова Большевик зверя забрали сотрудники Московского зоопарка.

Историю медвежонка рассказал в Facebook директор зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань. Впервые узнали о нем в начале февраля.

«Мать погибла, медвежонок живет на базе уже несколько месяцев. Вахта уезжает, медвежонок может погибнуть с голода — совсем маленький», — написал Горбань.

Тогда люди не успели ничего сделать. Медвежонок остался один. Спустя два месяца вахта вернулась, но животное не нашла. Оказалось, что зверь вышел на другую базу, в 40 километрах от прежней.

«Тощий, грязный, но живой! Одна опасность миновала, но теперь появилась самая главная. Медвежонок абсолютно ручной и никуда от людей не уйдет. А это неминуемая смерть, как только он подрастет. В таких случаях спасение только в одном — изъятие медвежонка из опасных условий», — пояснил директор зоопарка.

К делу подключили все инстанции и службы. Благодаря этому медвежонка удалось спасти — он обрел новый дом. Сироту перевезли в Москву, в столичный зоопарк. Зверь полностью здоров.