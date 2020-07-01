Медвежонка привели на голосование по поправкам в Барнауле

На избирательный участок в Барнауле привели медвежонка. Проголосовать он не смог, но зато успел поиграть с ручкой и покусать члена комиссии.

Зверя привел сотрудник местного зоопарка. Медвежонок сначала запрыгнул на стул, потом благополучно залез на стол, за которым сидел член комиссии в маске и перчатках. Как только медведь оказался на столе, он тут же выхватил ручку женщины, потом бросил ее и внезапно прикусил левую руку члена комиссии в перчатке.

На кадрах видно, как после укуса у женщины порвалось средство индивидуальной защиты.

1 июля — день общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Избирательные участки в среду работают до 20:00, адрес и номер нужного можно узнать на сайте ЦИК или в личном кабинете на «Госуслугах». Принять участие в голосовании могут все граждане России в возрасте старше 18 лет.

Перед голосованием всем избирателям измеряют температуру и выдают индивидуальные средства защиты. Это же происходит на подмосковных площадках. В среду свои голоса по поправкам отдали президент Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.