21 января 2024, 17:59
Медвежата родились в крымском зоопарке
Два медвежонка родились в зоопарке «Сказка» в Крыму
В зоопарке «Сказка» в Крыму произошло пополнение, на свет появились два медвежонка. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель учреждения Татьяна Алексагина.
«Можем сообщить радостную новость. В зоопарке „Сказка“ на Крещение родились два медвежонка», — сказала она.
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Алексагина отметила, что малыши находятся под присмотром матери и сейчас чувствуют себя хорошо.
«Для них вольер построили в виде берлоги, поэтому увидеть молодых медвежат с медведицей смогут все посетители», — отметила представитель учреждения.
Зоопарк «Сказка» находится рядом с Ялтой в горах. Ему присвоили статус объекта природно-заповедного фонда России. Всего в зоопарке живут порядка полутора тысяч птиц и животных более ста различных видов.
В декабре в Московском зоопарке родились два детеныша капибары, пара водосвинок стала родителями в третий раз.
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