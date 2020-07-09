Подросток плюнул в морду медведю Мансуру
Весь случай попал на камеры наблюдения. Ролик владельцы животного опубликовали на странице «Авиамедведь Мансур» во «ВКонтакте».
В сообщении говорится, что некоторые гости иногда ведут себя не очень адекватно: пытаются кормить медведя конфетами, протягивают через решетку руки или пальцы. Некоторые даже начинают кривляться. Но еще никто не плевал в милого медведя до сегодняшнего дня.
Владельцы животного обратились к юноше и его родителям со словами, что за такое поведение должно быть стыдно.
Данила и его родители, если вы видите это послание, вам должно быть стыдно за такое поведение.
Медведь Мансур в Тверской области давно стал местной достопримечательностью. Еще малышом его взял на воспитание частный пилот Андрей Иванов. Маму Мансура убили браконьеры и медвежонок оставался один. Для него соорудили клетку и оставили жить на аэродроме.
Когда он подрос, то его отправили в питомник. Оттуда Мансура украли, чтобы отдать на притравочную станцию. Летчики тогда провели целую спасательную операцию и решили оставить медведя у себя.