Медведи Московского зоопарка впали в спячку

В Московском зоопарке на зиму уснули медведи. «Остров зверей», где находятся их вольеры, превратится в зону тишины. Спят животные чутко, а тревожить их не рекомендуется.

Заснули камчатская 27-летняя медведица Роза и гималайские медведи — 25-летний Алладин и 24-летний Будур. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

В состояние зимнего сна животные погрузились накануне, 28 ноября. Тревожить их не будут в течение ближайших нескольких месяцев.

«На ближайшие 3-3,5 месяца „Остров зверей“ <…> станет зоной тишины и спокойствия: шуметь поблизости со спящими животными ни в коем случае нельзя», — подчеркнули в Московском зоопарке.

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К спячке медведи готовились довольно долго: летом они отъедались и копили жировые запасы, достаточные для того, чтобы пережить зиму. Осень вышла аномально теплой, и зоологи думали, что звери отправятся в спячку позже. Однако похолодание во второй половине ноября напомнило животным, что пора погружаться в сон.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что для обитателей зоосада созданы условия, максимально приближенные к естественной зимовке.

За медвежьим сном специалисты будут наблюдать всю зиму — по видеотрансляции и лично, заходя в вольеры. За период сна звери могут потерять до четверти своего веса, что считается нормой. Сейчас бурая медведица Роза весит более 400 килограммов, а ее сородичи — порядка 250.

Однако не все представители семейства медвежьих заснули. В зоопарке бодрствуют белые медведи Мурма и Врангель. Не спят и большие панды Диндин и Жуи. Посетители смогут посмотреть на них во время всего зимнего периода.