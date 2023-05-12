Общество 12 мая 2023, 17:32 Медведеву понравилась идея создания «антисанкционного клуба» стран Зампред Совбеза России Медведев оценил идею создать «антисанкционный клуб» стран РИА «Новости»

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал идею создать «антисанкционный клуб» стран. Свое мнение по поводу этого предложения он высказал в ходе Петербургского международного юридического форума, сообщил ТАСС.

Участники такого клуба могли бы вместе бороться с незаконными рестрикциями Запада, пояснил он.

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Медведев также обратил внимание, что Запад использовал в качестве нового повода для ограничений против России волеизъявление жителей Крыма, а затем — населения новых регионов, которые вошли в состав РФ.

Политика санкций привела к тому, что в Европе произошел, по сути, экономический коллапс, подчеркнул зампред Совбеза.

На сегодняшний день, по его мнению, можно говорить о том, что противники России начали вести международную ситуацию к третьей мировой войне, в которой не может быть победителей.