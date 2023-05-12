12 мая 2023, 17:32
Медведеву понравилась идея создания «антисанкционного клуба» стран
Зампред Совбеза России Медведев оценил идею создать «антисанкционный клуб» стран
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал идею создать «антисанкционный клуб» стран. Свое мнение по поводу этого предложения он высказал в ходе Петербургского международного юридического форума, сообщил ТАСС.
Участники такого клуба могли бы вместе бороться с незаконными рестрикциями Запада, пояснил он.
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Медведев также обратил внимание, что Запад использовал в качестве нового повода для ограничений против России волеизъявление жителей Крыма, а затем — населения новых регионов, которые вошли в состав РФ.
Политика санкций привела к тому, что в Европе произошел, по сути, экономический коллапс, подчеркнул зампред Совбеза.
На сегодняшний день, по его мнению, можно говорить о том, что противники России начали вести международную ситуацию к третьей мировой войне, в которой не может быть победителей.
Дмитрий Медведев
Санкции
Россия
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