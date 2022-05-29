Медведева выступила на открытии турнира по керлингу, а Шипулин провел мастер-класс

Международный турнир по керлингу VI Nornickel Curling Cup прошел в Дудинке в очень необычном формате.

«Многие из участников уже не раз приезжали в Дудинку, что показывает их отношение к турниру и к Заполярью в целом. Ежегодно при поддержке компании „Норникель“ соревнования получаются яркими, интересными и запоминающимися. В этот раз мы решили изменить формат, чтобы открыть наш спорт в другом ключе», — отметил президент Федерации кёрлинга России, глава комитета по физической культуре и спорту Государственной думы Дмитрий Свищёв.

Фото: Томаш Волжанин

Новый формат получился интригующим — женские и мужские команды сыграли в одном турнире. Nornickel Curling Cup начался с победы России-3 во главе с многократным призером чемпионатов мира Анной Сидоровой над командой Россия-1 Сергея Глухова, игравшей на Олимпиаде-2022 — 7:4. В заключительном туре команда Сидоровой также выиграла у России-4 Алексея Стукальского — 9:8. Но дальше мужчины перехватили инициативу. Команда Стукальского взяла реванш в полуфинале- 11:3. В другом матче за выход в финал Россия-1 выиграла у команды двукратного призера чемпионатов мира Алины Ковалевой — 4:2.

Захватывающим получился финальный матч. После седьмого энда команда Алексея Стукальского вела 6:5. Но последним броском в заключительном восьмом энде Сергей Глухов принес победу своей команде — 7:6.

Фото: Томаш Волжанин

Одной из традиций Nornickel Curling Cup стал юниорский турнир. В этом году его выиграла команда из Красноярска. В финале она победила Таймыр-1 со счетом 10:3. Медалистов юниорского турнира наградили во время церемония открытия.

Второй год подряд режиссером эффектного шоу стал Илья Авербух. Особый акцент в постановке был сделан на местный колорит: фигуристы и артисты файер-шоу выступали под песни коренных малочисленных народов Таймыра. «Около 90% артистов — это коллективы из Дудинка и Норильска. Думаю, что для них это настоящее событие, как впрочем и для нас», — отметил Илья Авербух.

Фото: Томаш Волжанин

Самым ярким моментом шоу стал номер Евгении Медведевой. Выдающаяся фигуристка поблагодарила зрителей за теплый прием и рассказала, что так далеко на севере она еще не была. «В зале присутствовали совсем юные мальчики, девочки. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие для них станет спортивным вдохновением, и их имена мы еще услышим», — пожелала Евгения Медведева.

Наверняка, спортивным вдохновением для жителей Таймыра стали и мастер-классы по стрельбе от звезд биатлона Антона Шипулина и Матвея Елисеева, которые также были почетными гостями VI Nornickel Curling Cup. «Очень здорово видеть эмоции людей, которые впервые пробуют заниматься биатлоном, — рассказал Антон Шипулин.

Фото: Томаш Волжанин

Уроки именитых биатлонистов прошли на новом стрельбище, оборудованном на территории арены «Таймыр», где и проходит знаменитый турнир по керлингу. В Дудинке создали хорошее стрельбище. «Важно проводить такие мероприятия в любых городах, тем более в столь отдаленных. Важно показывать детям, что такое спорт. Они могут выбрать биатлон или заняться другим видом спорта. Главное, что у них есть выбор, и для них создаются возможности здесь в Заполярье», — рассказал Матвей Елисеев.

Почему такие мероприятия важны объяснил двукратный призер Олимпийских игр в ски-кроссе Сергей Ридзик, который также стал почетным гостем VI Nornickel Curling Cup. «Я родом из Мончегорска в Мурманской области. Дома многие думали „куда мне“. А я вырвался, и достиг высоких результатов. Спорт дает шанс всем. Поэтому такие встречи очень нужны, чтобы люди видели представителей самых разных видов спорта, понимали чего можно достичь», — подчеркнул лидер сборной России.

Фото: Томаш Волжанин

При поддержке компании «Норникель» такие спортивные праздники для жителей Таймыра стали уже традиционными.