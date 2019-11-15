Медведев запретил сдавать квартиры посуточно

«Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности. Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в документе.

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Жилые помещения, согласно этому постановлению, можно использовать для предпринимательской деятельности, если это не мешает людям. Долгосрочная аренда жилья не попала под запрет, потому что арендатор должен зарегистрироваться по месту пребывания.

По предположению юристов, этот запрет может породить новую практику заключения договоров долгосрочного найма, которые будут просто досрочно расторгать. С 1 октября 2019 года в России запретили размещать хостелы в жилых домах. Теперь все гостиницы подобного типа смогут работать, если они расположены в нежилом фонде.