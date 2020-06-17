Медведев заявил о всплеске виртуальной преступности на фоне пандемии

«Сегодня, когда люди в повседневной жизни все больше и больше используют цифровые решения, а компании переходят на удаленный режим работы, открывая доступ к своим внутренним данным, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции все легче искать своих жертв», — написал Медведев.

Он также отметил, что интернет становится все более благоприятным полем для преступников. Он подчеркнул, что у любой компьютерной программы есть свои особенности. Они могут решать «далеко не высоконравственные задачи».