Медведев заявил о возвращении к идее четырехдневной рабочей недели из-за пандемии
«Пандемия внесла свои краски в эту историю. Многие перешли на удаленку и трудятся уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. <…> Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — приводит ТАСС слова Медведева.
Он отметил, что четырехдневка в некоторых случаях дает определенные преимущества, так как создает более эффективный режим распоряжения свободным временем». Однако, по его словам, не должна падать производительность труда.
«Человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства, для того чтобы жить, для того чтобы отдыхать, для того чтобы правильным образом строить свой рабочий день», — добавил заместитель председателя Совбеза РФ.
В прошлом году депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что в России нельзя вводить четырехдневную рабочую неделю, так как россияне начнут тогда больше пить.