Медведев заявил о возвращении к идее четырехдневной рабочей недели из-за пандемии

Пандемия коронавируса «внесла свои краски» в идею четырехдневки. Власти еще вернутся к вопросу о сокращении рабочей недели, но это может произойти, если производительность труда не будет падать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Пандемия внесла свои краски в эту историю. Многие перешли на удаленку и трудятся уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. <…> Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — приводит ТАСС слова Медведева.

Он отметил, что четырехдневка в некоторых случаях дает определенные преимущества, так как создает более эффективный режим распоряжения свободным временем». Однако, по его словам, не должна падать производительность труда.

«Человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства, для того чтобы жить, для того чтобы отдыхать, для того чтобы правильным образом строить свой рабочий день», — добавил заместитель председателя Совбеза РФ.

В прошлом году депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что в России нельзя вводить четырехдневную рабочую неделю, так как россияне начнут тогда больше пить.