Медведев заявил о пятой фазе пандемии коронавируса в России

С весны 2021 года Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума», — написал Медведев.

По его словам, «жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой „окопной“ войны с пандемией». Медведев отметил, что эту борьбу следует вести общими силами всех стран, «невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции».

Коронавирус останется с человечеством на долгое время, считает зампредседателя Совбеза, но в скором времени ситуацию с заболеванием получится взять под контроль.

«Хотим мы того или нет, коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго. Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции. Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль», — заявил Медведев.

По мнению Медведева, следует внедрять новые технологии и инструменты во все сферы жизни для готовности к борьбе с похожими угрозами в будущем.

Зампредседателя Совбеза призвал направить максимум сил и ресурсов на поддержку наиболее уязвимых категорий людей и создание «подушки безопасности» на случай чрезвычайных обстоятельств.

Непривитые от ковида, по мнению Медведева, вредят не только себе, но и всем окружающим. Если не убедить таких людей в необходимости вакцинации, то Россия столкнется с тяжелыми временами. Защиту большинства зампредседателя Совбеза назвал фундаментальным принципом демократии. Он отметил, что непривитые люди вредят не только себе, но и окружающим, особенно детям, которых пока, в большинстве стран, не вакцинируют. Однако принуждение к вакцинации он назвал не слишком эффективной вещью. По его мнению, лучше всего заниматься просвещением людей.