Медведев заявил, что Украина скоро лишится выхода к морю

Скоро у представителей киевского режима совсем не останется выхода к морю. Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он сравнил желание режима президента Украины Владимира Зеленского присвоить себе побольше военной техники с расстройством пищевого поведения, когда человек испытывает постоянное чувство голода.

По его словам, «никчемные начальнички Малороссии» хотят все больше и больше танков, машин и орудий. Желание заполучить самолеты Медведев назвал вполне понятным, несмотря на то что нормальных взлетных полос там почти не осталось, а украинское небо закрыто.

«А вот субмарины — это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», — высказался политик.

Он добавил, что тогда им придется сидеть в лодке прямо посреди Днепра и «разучивать с музыкальными кураторами» бессмертную композицию We all live in a yellow submarine (легендарная песня группы The Beatles — прим. ред.).

Медведев уже предлагал президенту США Джо Байдену и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу остановить стрелки часов Судного дня. Но, по его словам, для начала нужно понять, что их «украинская стрелка» заржавела.