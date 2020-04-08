Медведев заявил, что США не заинтересованы в продлении СНВ-3

Десять лет назад Россия и США заключили Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В сделке участвовали действующие тогда президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама. Сегодня Медведев считает, что Штаты не хотят продления сделки и всячески препятствуют этому.

Экс-президент РФ и заместитель председателя Совета безопасности России написал в колонке ТАСС, что российские власти не раз поднимали вопрос о продлении соглашения после 5 февраля 2021 года.

«Однако американские партнеры постоянно создают для этого все новые и новые препятствия», — подчеркнул Медведев.

Он назвал желание Госдепартамента США пригласить в СНВ-3 Китай «абсолютно нереалистичным» и раскритиковал позицию Штатов по отношению к новейшему российскому вооружению. Представитель Совбеза РФ считает, что Вашингтон хочет «заболтать» и сорвать продление договора, который очень важен для мировой стратегической стабильности. Он отметил, что последние годы были не простыми для сферы контроля за вооружениями.

«В частности, весьма тревожным сигналом стал развал по инициативе США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что Москва многократно говорила про «несоблюдение Вашингтоном ряда положений СНВ-3». Надо отметить, что это документ является «единственным международным соглашением, ограничивающим гонку стратегических наступательных вооружений». Зампред Совбеза заметил, что Россия к началу 2018 года выполнила все свои обязательства по сокращению СНВ.

Дмитрий Медведев и Барак Обама 8 апреля 2010 года в Праге подписали Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В документе говорится о сокращении ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор начал действовать 5 февраля 2011 года, а спустя семь лет Россия и США заявили о выполнении обязательств.

Ранее российский посол в США рассказал о переговорах по продлению СНВ-3.