Медведев выразил соболезнования родным Галины Волчек

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принес свои соболезнования семье и коллегам Галины Волчек. Худрук театра «Современник», режиссер и актриса Галина Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни.

«Не стало Галины Борисовны Волчек, уникального режиссера, талантливой актрисы. Театр для Галины Волчек был смыслом жизни. А для всех нас ее „Современник“ стал символом настоящей творческой свободы», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Премьер отметил, что Волчек «никогда не боялась идти «крутым маршрутом», могла точно улавливать атмосферу времени, а также всегда была готова к экспериментам, вовлекая «в свою орбиту талантливых режиссеров».

Медведев отметил, что спектакли, роли Галины Борисовны, а также ее главное детище — театр «Современник» — навсегда будут служить памятью о ней. Ранее свои соболезнования принес президент России Владимир Путин.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в семье режиссера Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. В 16 лет Волчек поступила в Школу-студию МХАТ, а после выпуска вместе с актерами Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашей и Олегом Табаковым основала собственный театр, который позже стал «Современником».

Прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря в «Современнике».